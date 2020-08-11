الحكومة الأفغانية توقع مرسوما بإطلاق سراح 400 سجين لطالبان

وقع الرئيس الأفغاني أشرف غني مرسوما بالإفراج المثير للجدل عن 400 من مقاتلي طالبان، وذلك لكي يتم استئناف مفاوضات السلام الأفغانية، وجاء ذلك في بيان أصدره القصر الرئاسي اليوم الاثنين.

ويعد الإفراج عن السجناء أهم عقبة تم التغلب عليها قبل بدء مفاوضات السلام ، حيث كانت حركة طالبان تضع ذلك كشرط مسبق.

وقال البيان إنه استنادا إلى المرسوم تم العفو أيضا عن عدد من عناصر قوات الأمن مدانين بجرائم بسيطة وسيتم إطلاق سراحهم.

وقال غني إنه بينما لا يملك سلطة الإفراج عن هؤلاء السجناء بعد أن أصدر المجلس الأفغاني موافقته أمس الأحد ، إلا أنه يطلق سراحهم الآن بإذن الشعب.

في الوقت ذاته أعرب المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زالماي خليل زاد عن ترحيبه بالقرار في تغريدة له على تويتر قائلا إن ثمة فرصة تاريخية للسلام باتت الآن ممكنة.

كما أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في تغريدة له في وقت لاحق اليوم عن تشجيعه لهذه الخطوة ، قائلا إنه تحدث إلى غني وعبد الله عبد الله كبير مفاوضي الحكومة في مفاوضات السلام لكي يعرب لهما عن ترحيبه بالبدء المزمع للمفاوضات.

وقال ستولتنبرج في تغريدته "يجب على جميع الأطراف انتهاز هذه اللحظة التاريخية من أجل السلام. وأن الناتو يقف إلى جانب أفغانستان في الحرب ضد الإرهاب، فيما نعدل وجودنا لدعم عملية السلام ".

يذكر أنه يمقتضى صفقة وقعها مقاتلو طالبان مع الولايات المتحدة في فبراير الماضي ، تلتزم الجماعة الأفغانية بقطع علاقاتها مع الإرهاب الدولي والبدء في مفاوضات مع الحكومة .

وفي المقابل سيتم انسحاب جميع القوات الدولية من أفغانستان.

وبالإضافة إلى ذلك ينص الاتفاق على الإفراج عن نحو خمسة آلاف من سجناء طالبان ونحو ألف من السجناء الموالين للحكومة على أن يتم ذلك قبل بدء أي مفاوضات سلام بين الجانبين المتحاربين.