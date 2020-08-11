مداهمات لشقق ومكاتب في ألمانيا على خلفية اشتباه في غسيل أموال وتهرب ضريبي

أمر الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بتفتيش شقق ومكاتب في عدة ولايات، على خلفية الاشتباه في ارتكاب جرائم غسيل أموال وتهرب ضريبي.

وبحسب ما ذكره الادعاء العام والهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم، فسوف يتم التحقيق مع عملاء ألمان لبنك مقره في بورتوريكو.

وتم تفتيش شقق لـ6 متهمين في عدة مناطق بولاية هيسن، وهي: فيسبادن وفرانكفورت وهاترسهايم ونوي، أنشباخ وأوبرورزل وشفالباخ، وكذلك في مدينة بون بولاية شمال الراين، فيستفاليا.

كما تمت عمليات تفتيش أخرى في عدة بنوك بأنحاء ألمانيا للتوصل إلى أدلة، حيث يشتبه في أن المتهمين أسسوا شركات خارجية بمساعدة البنك من أجل إخفاء أرباح رؤوس الأموال عن مصلحة الضرائب الألمانية وبهدف التهرب الضريبي.

وفي إطار تحقيق آخر، قامت قوات الأمن التابعة للهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم بتفتيش شركة استيراد وتصدير، وكذلك منازل في ولاية براندنبورج على خلفية الاشتباه في غسيل أموال.

ويتم اتهام المشتبه فيه بتحويل أموال تم جمعها من ارتكاب جرائم إلى الدورة الاقتصادية القانونية بألمانيا.