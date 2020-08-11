مصدر حكومي كردي: قتلى وجرحى في قصف تركي شمال أربيل العراقية

أعلن مصدر حكومي كردي، اليوم الثلاثاء، سقوط قتلى وجرحى إثر قصف جوي تركي استهدف منطقة شمال محافظة أربيل العراقية.

وقال إحسان جلبي، مدير ناحية سيدكان، إن طائرة تركية مسيرة بدون طيار استهدفت سيارة تابعة لقوات حرس الحدود العراقية في ناحية سيدكان، ما أدى إلى مصرع عدد ممن كانوا يستقلون السيارة بينهم ضابطان كرديان في حصيلة أولية.

وأضاف أن جثث القتلى ما زالت في مكان الضربة بسبب عدم مغادرة الطائرات التركية سماء المنطقة.

من جهة أخرى، أوضح شهود عيان أن هؤلاء الضباط العراقيين كانوا في اجتماع مع قيادات عسكرية لحزب العمال الكردستاني التركي، في محاولة منهم لإيقاف وإنهاء المعارك بينهم وبين القوات التركية، التي تتوغل في تلك المناطق بذريعة تواجد مسلحي الحزب.