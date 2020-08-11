ألافيس يعلن إصابة 3 حالات جديدة بفيروس كورونا

أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني، عن اكتشاف 3 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بعد اختبارات الكشف عن الفيروس (PCR) التي أجريت الإثنين الماضي، استعدادًا لبدء التحضيرات للموسم الجديد.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي يعلن فيه عن اكتشاف الحالات الجديدة، جاء نصه على النحو التالي: "اكتشف ديبورتيفو ألافيس ثلاث حالات إيجابية لـ COVID-19 في اختبارات PCR»» التي أجريت يوم الاثنين الماضي".

وأضاف: "بمجرد اكتشاف الحالات الإيجابية الثلاثة، تم إبلاغ كل من السلطات الصحية ورابطة الليجا واتباع جميع التدابير الصحية المعمول بها".

وتابع: "أجريت الاختبارات في أعقاب إجراءات أمنية مشددة، لذلك لم يكن هناك اتصال مع باقي العاملين حيث تم إجراءها في سياراتهم الخاصة، على فترات متباعدة كل ثلاث دقائق".

وأتم البيان: "يعاني المصابون من أعراض، وهم الآن معزولين في المنزل وبصحة جيدة، في الأيام القادمة سيخضعون للاختبار مرة أخرى لتحديد متى يمكنهم العودة إلى العمل مع بقية زملائهم".