تعرف على أحد أقدم ورش صناعة الزجاج بحضارة إفريقيا السمراء

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أفادت دراسة حديثة بكون الحضارات الإفريقية السمراء لم تكن مجرد مستهلك للزجاج، بل احترف شعوبها صناعة أجود أنواع الزجاج الذي يصنعونه من الموارد الطبيعية الغنية لديهم.

ونقل موقع ذا كونفرسيشن عن دراسة لجامعة كيمبريدج، أن صناعة الزجاج ازدهرت قبل 1000 عام في مدينة ايفي جنوب غرب نيجيريا.

وقام فريق البحث بالتنقيب في موقع إيغبو أوليكان والاستعانة بمقتنيات المتحف الطبيعي لجامعة أوبافيمي أولوو النيجيرية لتتبع تاريخ صناعة الزجاج في إفريقيا السمراء.

وعثر الفريق على 25 ألف قذعة زجاجية و1500 آنية سراميك لإعداد الزجاج وبعض الكيلو جرامات من المواد الخام بجانب بقايا لهياكل كامن أفران.

وأهم ما عثر عليه الفريق هو الزجاج غير مكتمل السقل وتكمن أهميته بكون بعض المواد الخام المستخدمة في الصناعة متبقية بشكلها الطبيعي عليه ما يسهل تحليلها كيميائيا والتعرف على المواد المستخدمة للصناعة وطريقة الصناعة.

وكشف البحث أن الزجاج المعثور عليه يرد من نوع الزجاج ذا التركيز العالي من مادتي الجير والألمنيوم ما يزيد من جودته.

وبحسب الدراسة استخرج النيجيريون المواد الخام من الرمال الجرانيتية الغنية بالسيليكا بينما استخدموا مزج قواقع الحلزون بالسيليكا لخفض درجة انصهارها.

ووجدت صناعات من الزجاج النيجيري قبل مئات السنين في مناطق مثل مالي وشرق نيجيريا.

ويذكر أن صناعة الزجاج بدأت قبل الميﻻد بـ 2500 عام في دول البحر المتوسط على رأسها مصر والشام.

https://theconversation.com/how-we-found-the-earliest-glass-production-south-of-the-sahara-and-what-it-means-142059