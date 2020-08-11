طاهي الإليزيه يكشف ماذا يتناول رؤساء فرنسا: ماكرون عاشق للكوردون بلو

كشف طاهي قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" جيوم جوميز، وجبات الرؤساء الفرنسيين، خلال فترة إقامتهم بالقصر الرئاسي، من الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، حتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال كبير طباخي الإليزيه، خلال مقابلة مع صحيفة "ميدي ليبر" الفرنسية، حول تفاصيل النظام الغذائي للزوجين ماكرون، إن ساكن الإليزيه الحالي يتناول نظاما غذائيا بسعرات حرارية أخف، ويفضل الوجبات السريعة، وأقل ميزانية من بعض أسلافه، كما يتم تناول الأطباق بسرعة أكبر.

وأضاف جوميز أن ماكرون عاشق للكوردون بلو، لكنه ليس جزءًا من النظام الذي تبناه يوميًا في قصر الإليزيه.

وأشار كبير طباخي الإليزيه إلى أن بعض الرؤساء الفرنسيين، مثل جاك شيراك، يحبون تذوق كلاسيكيات فن الطهي الفرنسي، في حين أن ماكرون يريد أن يكون أقل اقتصاداً في الوحبات.

وتابع: "حتى لو كنت هنا (قصر الإليزيه) في مكان غارق في التاريخ، فلا أحد يأكل الطبخ الذي كنا نطبخه منذ 25 عامًا". وأضاف: "لقد أصبح أخف في السعرات الحرارية والوجبات أسرع".

وأشار جوميز إلى أنه التحق بفريق الطهي بالقصر الرئاسي منذ 25 عاماً، وكان يبلغ من العمر آنذاك 25 عاماً، موضحًا أنه يرافق الرؤساء حتى في رحلاتهم الخارجية، مثل مأدبة العشاء التي جهزها ماكرون للقوات الفرنسية في مالي عام 2017.

ولفت جوميز إلى أن الطهاه كانوا "يعيدون استخدام بقايا الطعام وإعادة تدويرها وتقديمها لموظفي القصر".

وروى جوميز أنه خلال فترة نيكولا ساركوزي، "طلب ديوان المحاسبة أن ننتبه إلى الميزانية وأن الإليزيه يريد دائمًا أن يكون نموذجًا يحتذى به"، وذلك لكونه كان من بين الرؤساء الأكثر إنفاقاً.

وتابع: "لتحقيق هذه الطبيعة النموذجية، تتم إدارة الطعام بإعادة تدويره، "كما نقدم خدمة على الطريقة الفرنسية تساعد الضيوف على الحصول على الطعام واختيار من بين الأصناف بأنفسهم، وهذا يسمح لنا بإعادة استخدام بقايا الطعام، في اليوم التالي لتناول العشاء لموظفي القصر".

ووفقاً له: "هناك استثناء صغير للزوجين الرئاسيين: يختارون ما يأكلونه، مع اقتراح أقوم بتقديمه لهم. بالنسبة للآخرين، أفرض القائمة لموظفي القصر".

وأشار جوميز إلى أنه رغم أن هناك حاجة إلى قيود الميزانية، ولكن لا يزال بإمكان بريجيت وإيمانويل ماكرون الاستمتاع، "في حدود المعقول".