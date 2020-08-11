ما هو الوقت المناسب لتناول الفاكهة؟ الطب الهندي يجيبك

تعتبر الفواكه والخضروات عناصر مهمة في النظام الغذائي، لأنها غنية بالعناصر التي يمكن أن تساعد في منع عدة أنواع من المشكلات الصحية، ولكن للحصول على أقصى قدر من الفوائد الصحية من هذه المنتجات الطبيعية، من المهم الحصول عليها بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.

ونشر موقع" كنولوديا نيوز" مجموعة من النصائح حول الطريقة والوقت الصحيح لتناول الفاكهة، طبقا للمنظومة الهندية تعاليم الطب التقليدي "أيورفيدا".

* لماذا يجب أن تتناول الفواكه بمفردها دون خلطها مع الخضروات أو الألبان؟

يقول الدكتور أبتي، إن إقران الفاكهة بأي عنصر غذائي آخر مثل منتجات الألبان أو الخضار يمكن أن يؤدي إلى تكوين السموم في الجسم، والتي تُعرف باسم ama، حيث يحدث هذا عندما لا يتم هضم الثمار بشكل صحيح ولا يمتص الجسم العناصر الغذائية، ويمكن أن يؤدي وجود فائض من السموم في الجسم إلى المرض والحالات الصحية الأخرى.

* لماذا لا يجب طهي الفواكه؟

من المعروف أن الفواكه ذات ألوان نابضة بالحياة، حيث إنها تحصل على لونها الزاهي من أشعة الشمس، لذلك فهي عندما تؤكل نيئة تعمل على تحفيز الجهاز الهضمي ما يجعل المعدة أقوى، ويساعد على عيش حياة طويلة وسعيدة.

* ما هو الوقت المناسب لتناول الفاكهة؟

وفقًا للدكتور أبتي يمكن تناول الفواكه بدلا من الوجبات الخفيفة، وأكدت أنه عندما نشعر بالجوع بين الوجبات، فهذا يشير بشكل عام إلى أننا نفتقر إلى بعض الفيتامينات والمعادن، لذلك فإن تناول بعض الفاكهة خلال تلك الفترة يمكن أن يتغلب على هذه النواقص ويغذي الجسم.

ينصح الأطباء بالامتناع عن تناول الفاكهة قبل تناول الطعام، وذلك لأن تناول الخضار والفواكه معًا يربك الجهاز الهضمي ولا يمكن هضمها معًا، لذلك إذا كنت تتناول الفواكه قبل وقت الوجبة، فانتظر لمدة 30 إلى 40 دقيقة لتناول طعامك.

وأشار الأطباء أن تناول الفاكهة مع منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي يمكن أن يضر البشرة، وقد يؤدي إلى العديد من الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والصدفية والأكزيما.