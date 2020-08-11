الصحة: لا توجد أي حالة اشتباه كورونا في المقار الانتخابية

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة رصدت بعض الحالات المرضية البسيطة، خلال اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، موضحًا أنها تتمثل في التعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية وارتفاع ضغط الدم.

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، أن عدد الحالات المرصودة 41 حالة مرضية، مؤكدًا عدم وجود أي حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد في المقار الانتخابية.

ولفت إلى أن بعض الحالات المرضية تم التعامل معها في مقار اللجان الانتخابية، وبعض الحالات تم نقلها إلى المستشفيات، قائلًا إن الوزارة تولت التأمين الطبي والوقائي للانتخابات.

وأوضح متحدث الصحة أن التأمين الطبي شمل توفير أكثر من 2800 سيارة إسعاف على مستوى الجمهورية و7 آلاف فريق طبي باللجان، لافتًا إلى أن الفرق الطبية تقيس درجة حرارة الناخب قبل الدخول للإدلاء بصوته.

وأشار إلى إحالة أي حالة بسيارة الإسعاف لأقرب مستشفى، حال رصد ارتفاع في درجة الحرارة، مضيفًا أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اطمأنت أثناء الإدلاء بصوتها اليوم على الإجراءات الاحترازية وحثت المواطنين على المشاركة بحقهم الدستوري.

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمختلف المحافظات المصرية، في اليوم الأول من أيام الاقتراع.

ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، وتجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.