يُستخدم معجون الأسنان في الكثير من الأغراض، فهو ليس فقط لجعل أسنانك بيضاء وتعزيز صحتها، ولكن هناك استخدمات أخرى يساعد فيها معجون الأسنان.

ونشر موقع "هيلثي ومان" بعض الطرق المفيدة التي يمكنك من خلالها الاستفادة يمعجون الأسنان.

*تنظيف الأحذية الجلدية

يمكن وضع القليل من معجون الأسنان على منطقة الأحذية الجلدية المبللة وفركها بقطعة قماش ناعمة، ثم مسحها بقطعة قماش نظيفة، حيث تترك الجلد يبدو وكأنه جديد.

*تطهير زجاجات الرضاعة

يمكن وضع كمية من معجون الأسنان داخل الزجاجة بدلاً من صابون الأطباق، وفركها ثم شطفها جيدا، ويمكن أيضًا تطبيق أسلوب التنظيف هذا على حاويات الترمس.

*التخلص من البثور

يمكن وضع معجون أسنان لا يحتوي على جل ولا مبيض على البثور السوداء الموجودة على الوجه، حيث يجفف معجون الأسنان البثور ويمتص زيتها. ولكن يجب الحرص عند التعامل معه حتى لا يسبب تهيج للبشرة.

* تنظيف المصابيح الأمامية الضبابية

لكي تشتد قوة إضاءة المصباح، يمكن وضع القليل من معجون الأسنان على إسفنجة، ثم فرك المصباح في حركة دائرية، ثم إزالة معجون الأسنان بقطعة قماش مبللة.

* إحياء مفاتيح البيانو

لكي تعود مفاتيح البيانو إلى حالتها الأولى يمكن وضع معجون أسنان على فرشاة أسنان وفركها على المفاتيح الصغيرة، ثم مسحها بقطعة قماش مبللة.

*إزالة التلوين من الجدران

لتنظيف الحوائط نتيجة أعمال الأطفال يمكن إحضار أنبوبًا من معجون الأسنان غير الجل ووضعه على فرشاة الأسنان وفرك الحائط بها، ثم شطفها بقطعة قماش مبللة نظيفة، وسوف يعود الحائط إلى طبيعته.

*تنظيف الأحذية الرياضية البيضاء

يمكن فرك الجزء المطاطي من الحذاء الرياضي حتى يصبح لونه أبيضًا، ثم إزالة بقايا المعجون بقطعة قماش مبللة.

*تنظيف المكواة

ضع معجون أسنان غير جل على مكواة الملابس الباردة، وفركها بقطعة قماش ثم شطفها جيدًا حتى تزول المادة اللزجة من اللوح السفلي للمكواة.

* إزالة العلامات على الأثاث

ضعي القليل من معجون الأسنان غير الجل على قطعة قماش ناعمة وافركي الخشب على الحلقة فقط، وذلك لتجنب إتلاف سطح الخشب، ثم امسحي بقطعة قماش مبللة، ودعيها تجف ثم ضعي ملمع الأثاث.

* منع ضباب مرايا الحمام

قبل أن تدخل الحمام ، قم بتغطية مرآة الحمام بمعجون أسنان غير جل، وامسحها قبل الدخول، حيث عندما تنتهي من الاستحمام لن تكون المرآة ضبابية.