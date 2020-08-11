تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عددا من اللجان الانتخابية، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل أية عقبات تواجه عمليات التصويت.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة محافظ الفيوم التفقدية شملت لجان مدرسة السادات، ولجان مدرسة الشهيد عبدالرحمن البشيهي بجوار مقر مجلس مدينة الفيوم، حيث اطمأن المحافظ على سير العمل باللجان، وتأكد من توافر كافة المستلزمات من أماكن انتظار للمشاركين في الانتخابات من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ووسائل التهوية، وكذا توافر المولدات الكهربائية تحسبا لانقطاع التيار الكهربي.

وأكد اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتزام الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بكافة أدوات ومستلزمات الحماية الشخصية، حفاظا على سلامة الجميع.

وأضاف أن محافظ الفيوم خلال جولته التفقدية زار اللجان الانتخابية بمدرسة عزة زيدان واطمأن على سير عملية التصويت وتوافر كافة المستلزمات داخل اللجان، مؤكدا ضرورة خروج الانتخابات في أفضل صورة.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم داخل كافة اللجان بمختلف المراكز والقرى ولا توجد أي معوقات، مؤكدا أن المحافظة جاهزة للتعامل مع الانتخابات على مدار اليومين وتذليل أية عقبات تطرأ على العملية الانتخابية، للخروج بالانتخابات بصورة حضارية مشرفة.

وأوضح أن المحافظة نفذت عددا من الندوات التوعوية لحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية التي كفلها الدستور، مناشدا جموع المواطنين بضرورة الخروج والمشاركة في العرس الديمقراطي وعدم التخاذل لأهمية دور مجلس الشيوخ في تشريع القوانين ومراجعة مخططات الدولة وغيرها من المهام الأخرى.

وأكد ضرورة الوقوف من جميع المرشحين على مسافة واحدة تطبيقًا لمبدأ الحياد الكامل تجاه كافة المرشحين، كما أكد على أهمية تطبيق تعليمات اللجنة العليا للانتخابات للخروج من ماراثون الانتخابات بالشكل الحضاري اللائق.