إيقاف شرطي ألماني من الخدمة بعد انتقاده قواعد كورونا أثناء مظاهرة

أعلنت إدارة الشرطة في مدينة هانوفر الألمانية، اليوم الثلاثاء، إبعاد شرطي مؤقتًا، بعد إلقائه خطابا مناوئا للتدابير الحكومية للحماية من فيروس كورونا أمام مظاهرة، معارضة لهذه التدابير في مدينة دورتموند.

وكان الشرطي قد صعد المنصة في مسيرة لمبادرة "التفكير الجانبي" في مدينة دورتموند، أول أمس الأحد، وقدم نفسه باسمه كاملًا، وقال إنه يشغل منصب رئيس مباحث، قبل أن يثير الشكوك حول قواعد كورونا.

وطالب زملاءه في تلك الأثناء بالتصرف وفقًا لضميرهم في موقف كورونا الحالي أكثر من التصرف وفقا للطاعة.

وفي مقطع فيديو لهذه الكلمة تم نشره على يوتيوب، نوه الشرطي بوجود أوجه شبه بين الوضع الحالي وبين الحقبة النازية، قائلًا: "في أحلك فصول تاريخنا الألماني ظلامًا، كان الحكام يُخْضِعُون قوات الأمن للطاعة العمياء، وقد أساءوا استغلالها في القيام بأبشع جرائم تم ارتكابها بحق أشخاص آخرين في أي وقت مضى".

وأضاف الشرطي "لدي خوفًا لأن ضميري يقول إن كل شيء يسير في نفس الاتجاه".

وتقول صحيفة "هانوفريشه الجماينه تسايتونج"، إن رئيس المباحث يعمل منذ سنوات في المكتب المركزي للوقاية الفنية في هانوفر.