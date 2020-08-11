مفوضية اللاجئين: حصيلة قتلى انفجار بيروت تشمل عشرات اللاجئين

أكد بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين، أن القائمة التي تضم أكثر من 200 حالة وفاة ومفقود جراء الانفجار، الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضى، تشمل أيضا ما لا يقل عن 34 ضحية من اللاجئين الذين تم الإبلاغ عنهم حتى الآن.



وأشار بالوش -في مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء فى جنيف- إلى أن فرق المنظمة على الأرض لاتزال تتحقق من التقارير مع خشية من ارتفاع عدد القتلى بين اللاجئين فى بيروت (يبلغ عددهم فى بيروت 200 ألف لاجئ)، منوها بأن 7 لاجئين مازالوا فى عداد المفقودين، بينما أصيب 124 آخرون فى الانفجار من بينهم 20 بجروح خطيرة.



وقال إن المفوضية تواصل العمل مع فرق الإنقاذ والشركاء الإنسانيين الآخرين للتعرف على الضحايا وتقديم الدعم للعائلات التى تفقدت أى من أعضائها، وهو ما يشمل المساعدة النقدية الطارئة والمساعدة فى ترتيبات الدفن إضافة إلى الاستشارة.



وأكد أن الاستجابة الفورية للمنظمة تغطى المجتمع اللبنانى بأكمله وتركز على الفئات الأكثر ضعفا خاصة فى مجالين رئيسيين هما المأوى والحماية.



وذكر بالوش أنه وكجزء من النداء الإنسانى المشترك بين الوكالات فإن المنظمة حشدت 12 مليون دولار لاستجابتها الطارئة للأسر الأشد تضررا وضعفا فى بيروت، وهو ما يتضمن 9.6 مليون دولار لتدخلات المأوى و 2.44 مليون لأنشطة الحماية للأشهر الثلاثة القادمة.



وأكد أن مخزون المساعدات التابع للمنظمة فى البلاد لم يتأثر بالانفجار، مشيرا إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن مايصل إلى 10 آلاف أسرة ضعيفة من المحتمل أن تكون تضررت بشدة من جراء الانفجار، وأنها بحاجة إلى دعم عاجل.