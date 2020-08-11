المكسيك تشارك في اختبار 4 لقاحات لفيروس كورونا

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أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستشارك في المرحلة الأخيرة من الاختبارات السريرية الخاصة بـ4 لقاحات خاصة بفيروس كورونا.

ووقعت الحكومة المكسيكية مذكرات تفاهم مع شركات "جانسون" وهي فرع بلجيكي لشركة "جونسون أند جونسون" وشركتين صينيتين للتكنولوجيا الحيوية هما "كان سينو بيولوجيكس" و"والفاكس".

وكانت الحكومة المكسيكية، أعلنت في وقت سابق توقيع مذكرة تفاهم مع "سانوفي" الفرنسية للصناعات الدوائية.

وقال إبرارد إن الاختبارات ستبدأ ما بين سبتمبر ويناير المقبلين.

ويجري تطوير أكثر من 170 لقاحا في مختلف أنحاء العالم لفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 700 ألف شخص.

وسجلت المكسيك 53 ألف وفاة جراء الفيروس، وهي ثالث أكبر دولة في العالم من حيث معدلات الوفاة بسبب كورونا.