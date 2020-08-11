 الهلال يترقب نتائج فحوصات سلمان الفرج - بوابة الشروق
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الهلال يترقب نتائج فحوصات سلمان الفرج

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 10:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 10:53 ص

أجرى سلمان الفرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي فحصا على موضع إصابته في أسفل الظهر، حيث خضع للأشعة في أحد المستشفيات الخاصة للكشف عن سبب الألام التي شعر بها قبل المباراة التي انتهت بفوز فريقه على الفتح 2 / 1 أمس الاثنين، ما تسبب في استبعاده من قائمة الفريق.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الثلاثاء أن الجهاز الطبي في النادي ينتظر نتائج الفحوص التي خضع لها اللاعب، للتأكد من إمكانية مشاركته في مباراة الفريق المقبلة أمام العدالة في الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كان الفرج شارك أساسيا طوال مباراة فريقه السابقة، التي انتهت بالفوز على النصر 4 / 1 يوم الأربعاء الماضي في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري.


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