قاض في المكسيك يأمر باعتقال 19 مسؤولا أمنيا سابقا بتهم تتعلق بالفساد

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أصدر قاض مكسيكي، اليوم الثلاثاء، أوامره بالقبض على 19 مسؤولا سابقا بأجهزة الأمن والشرطة للاشتباه بضلوعهم في اختلاس 112 مليون دولار.

ونقلت تقارير إعلامية عن محققين قولهم إن هذه الأموال مصدرها إبرام صفقات بأسعار مغالى فيها لشراء وصيانة معدات استخباراتية وطائرات ومروحيات وعربات للشرطة.

وقال الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور، في مؤتمر الصحفي اليومي: "مسؤوليتنا عدم السماح بالفساد ولا التستر عليه".

وأضاف الرئيس، الذي كان قد تعهد باجتثاث الفساد المستشري على نطاق واسع في المكسيك أن "أموال نقدية تم سحبها من البنوك بدون إيصالات".

وكانت حكومة أوبرادور هي التي تقدمت بدعوى قضائية بشأن هذه القضية.

ووقعت جرائم الفساد المشتبه بها في هذا القضية في عهد الرئيس السابق إنريكي بينا نيتا الذي تولى الرئاسة خلال الفترة من 2012 حتى 2018.