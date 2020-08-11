بلومبرج: مستوى التضخم يجعل سعر الفائدة في مصر الاعلى في العالم

قال تقرير لوكالة بلومبرج أن مستوى التضخم، الذي اعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أمس، يجعل سعر الفائدة في مصر الاعلى في العالم.

وقال التقرير إن مؤشرات التضخم اوضحت أنه معدل النمو ارتفع بأبطأ وتيرة منذ نوفمبر الماضي، حيث أثر انتشار وباء كورونا على الطلب وخفض اسعار المواد الغذائية.

وقد هبط معدل التضخم في الحضر على اساس سنوي إلى 4.2% في يوليو الماضي، ومقارنة بنسبة 5.6% في يونيو، وهي الارقام التي تجعل سعر الفائدة في مصر الاعلى على مستوى العالم.

وعند حساب نسبة سعر الفائدة بعد طرح معدل التضخم منها، يكون سعر الفائدة الحقيقي 5% ، وهو الاعلى بين 50 دولة رصدتها بلومبرج.

هذا رغم ان البنك المركزي كان قد خفض سعر الفائدة العام الماضي بنحو 450 نقطة أساس، وفي مارس الماضي بنحو 300 نقطة أساس اضافية.

ولا يزال معدل التضخم تحت مستهدفات البنك المركزي عند 9% بزيادة او انخفاض 3%. ومعظم المحللين الذين تكلمت معهم بلومبرج، توقعوا ان يثبت المركزي سعر الفائدة عند 9.25% في اجتماع ينعقد للجنة السياسات النقدية الخميس المقبل.

"القوى الشرائية لا تزال تظهر ضعفا، وهو الذي بدأ في 2019، وازداد الوضع سوءا مع وباء كورونا الذي انعكس سلبا على التوظيف والاجور" قالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في شركة فاروس للاوراق المالية لبلومبرج، مشيرة إلى أن حرص الحكومة على عدم تأثر امدادات الاسواق باحتياجها من الخضروات والفاكهة ضبط اسعار الطعام".

وبحسب بيانات الجهاز، فإن قسم الطعام والمشروبات انخفض على أساس سنوي 1.5%، نتيجة تراجع أسعار الحبوب والخبز بنحو 10.7%، حيث هبطت أسعار الأرز 24.8%.

وتراجعت أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 8.3%، نتيجة انخفاض أسعار السكر الحر 6.4%، كما هبطت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية 4.7%، بسبب تراجع أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة 6%.

وانخفضت أسعار مجموعة الخضراوات 3.8%، لتراجع أسعار الخضراوات الدائمة 7.1%، والخضراوات الجافة 5%، والخضراوات الطازجة ذات الأوراق 2.7%.

وبحسب بيانات الجهاز، فإن أسعار مجموعة اللحوم والدواجن تراجعت 2.9%، بسبب انخفاض أسعار الطيور بنسبة 9.7%، واللحوم المجمدة 2.4%، كما تراجعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض 0.4%، لانخفاض أسعار البيض 7.1%

وأشارت البيانات، إلي ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة 9.7%، بسبب صعود أسعار الفاكهة ذات النوى بنسبة 42.9%، والموالح 37.2%، والعنبيات 20.8%، وزادت أسعار مجموعة الزيوت والدهون 5.6%، لارتفاع أسعار الزيوت الصالحة للأكل 8.2%، والزبد والسمن البلدي 3.6%، وزادت أسعار الكاكاو 3.6%، والشاي 0.3%، كما ارتفعت أسعار المياه الغازية 4.1%.

وارتفع قسم الملابس والأحذية بنحو 2%، لزيادة أسعار مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 8.5%، والأقمشة 5.2%، والملابس الجاهزة 1.6%، وإصلاح الأحذية 5.6%، والأحذية 1.7%، كما زادت أسعار مجموعة الدخان 13.1%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 11.6%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن 4.3%، ومجموعة إيجار المسكن المحتسب 2.2%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 1.8%.

وصعدت أسعار قسم الرعاية الصحية 9%، لزيادة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية 8.5%، وخدمات مرضي العيادات الخارجية 10.5%، وخدمات المستشفيات 8.2%، وزاد قسم النقل والمواصلات بنحو 6.7%، نتيجة صعود أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص 12%، ومجموعة خدمات النقل 2%.

وسجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 28.5%، لزيادة أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 29.3%، والتعليم الثانوي العام والفني 28.6%، والتعليم العالي 27.5%.

وزادت أسعار قسم الثقافة والترفيه بنحو 3.2%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 19.3%، كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً بنحو 3.7%، لزيادة أسعار خدمات البريد بنسبة 8.7%، وخدمات الهاتف والفاكس 4.1%، وزادت أسعار الوجبات الجاهزة 7.8%، وخدمات الفنادق 0.7%.