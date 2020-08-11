أحد أصحاب الهمم: أدليت بصوتي تقديرا للرئيس السيسي

قال حسن عثمان، أحد أصحاب الهمم من الغربية، ويبلغ من العمر 28 عاما، إنه حرص على المشاركة في الانتخابات رغم ظروفه الصحية، تقديرًا لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

وأضاف عثمان أن المشاركة واجب وطني وعلى الجميع تلبية نداء الوطن، والسعي نحو تصدير مشهد ديمقراطي للعالم أجمع، وإبراز صورة مصر بالشكل الذي يريده الرئيس حبيب المصريين.

وشهدت لجان الانتخابات قيام المسئولين عنها، بعمل قياس درجة الحرارة للناخبين والاطمئنان عليهم قبل دخول اللجنة للإدلاء بالأصوات، مع توافد الناخبين على اللجان المختلفة المنتشرة بمراكز ومدن محافظة الغربية، في أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري، ضمن الاستحقاق الدستوري.

وانتظمت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، وفتحت أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، تحت إشراف قضائي، وتأمين المقار ومحيطها من قبل الجيش والشرطة.