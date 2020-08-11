رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

أدلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة مدرسة الشروق للغات بالمعادي.

وقال زين -عقب الإدلاء بصوته- إن شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام تتابع أولاً بأول عملية إدلاء المصريين بأصواتهم في صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ، الذي يعد الغرفة التشريعية الثانية وأحد ركائز البناء الديمقراطي الذي يؤكد ما نعيشه اليوم من حرية وديمقراطية في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد أن إذاعات وشاشات الوطنية للإعلام تنقل كافة الفعاليات عبر شبكة مراسليها، كما تبث صوراً حية مباشرة من كافة محافظات مصر لتوافد الناخبين على لجان الاقتراع، في صورة حضارية تعكس روح الانتماء والمحبة للوطن والإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار.

وأضاف زين أن الوطنية للإعلام والعاملين بها تقوم بدورها وواجبها الوطني، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات الفنية والهندسية لقيام كافة أطقم العمل بتغطية إعلامية متميزة، ونقل الصورة الحقيقية بمصداقية ومهنية، ووضع المشاهد في كافة تفاصيل مراحل العملية الانتخابية، ملتزمةً بكافة الضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات للتغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ.