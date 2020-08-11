الاتحاد الأوروبي: هناك خيارات عدة للتعامل مع التصرفات السلبية لأنقرة

أكد بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن بروكسل واضحة في موقفها الرافض للتصرفات السلبية التركية في مياه شرق المتوسط، داعيًا إلى قلب المعادلة من خلال إجراء حوار بناء وايجابي مع أنقرة.

وألمح المسئول الأوروبي إلى أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد بصدد مناقشة طيف واسع من الإجراءات الممكن اتخاذها في حال استمرت تركيا في نهجها "المقلق"، دون أن يعطي تفاصيل واضحة، حسبما أوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

ولم يستبعد المتحدث الاستجابة لطلب السلطات اليونانية عقد اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية للرد على التهديدات التركية في شرق المتوسط، موضحًا في الوقت نفسه أن الاجتماع غير الرسمي المقرر مسبقاً في برلين يوم 27 أغسطس الجاري سيكون فرصة ملائمة لمناقشة الأمر هذا الأمر.

وتواصل أنقرة عمليات التنقيب في مساحات بحرية تعتبرها كل من قبرص و اليونان مناطق خاصة بهما، كما أنها لجأت مؤخرًا لمناورات عسكرية قبالة السواحل اليونانية ما عمق من حالة الضيق الأوروبي.