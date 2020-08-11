اليونان تتأهب عسكريا لمواجهة الأنشطة التركية فى شرق المتوسط

ــ وزير الخارجية التركى: نعتزم إصدار تراخيص للتنقيب عن الغاز فى المنطقة.. وواشنطن بوست: «متلازمة سيفر» وراء سياسة أنقرة المتهورة

كشفت صحيفة «إيكاثيميرينى» اليونانية، اليوم، عن القوات المسلحة اليونانية فى حالة تأهب قصوى ترقبا للتحركات التركية فى منطقة شرق البحر المتوسط، وذلك بعدما أعلنت أنقرة عزمها بدء مسح زلزالى التنقيب عن النفط والغاز فى هذه المنطقة خلال الأسبوعين القادمين.

وقالت الصحيفة فى تقرير لها إن القوات المسلحة اليونانية وضعت فى حالة استعداد تام، مع نشر وحدات من البحرية اليونانية والقوات الجوية فى المنطقة البحرية الأوسع التى من المتوقع أن تجرى فيها الأنشطة التركية.

كانت وزارة الخارجية اليونانية قد دعت تركيا إلى وقف تحركاتها غير القانونية التى تقوض السلم والأمن فى منطقة شرق المتوسط، مؤكدة أنها لن تقبل أى ابتزاز تركى وستدافع عن سيادتها.

فى غضون ذلك، أكد وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، اليوم، أن تركيا تعتزم إصدار ترخيص للتنقيب فى الجزء الغربى من جرفها القارى فى منطقة شرق البحر المتوسط.

وقال تشاووش أوغلو أن الإدارة التركية كانت «أظهرت حسن نيتها»ــ على حد تعبيرهــ فى ظل تصاعد التوترات فى المنطقة مع اليونان، من خلال القيام بمبادرات «مؤقتة» استجابة لمطالب من ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

وأضاف تشاووش أوغلو إنه لم يتم الرد على إيماءات أنقرة من جانب اليونان وقبرص، وبالتالى استأنفت تركيا أنشطة التنقيب.

فى سياق متصل، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أمس، أن التركة التى خلفتها معاهدة «سيفر» لعام 1920 التى فرضتها القوى الأوروبية على الإمبراطورية العثمانية منذ قرن ساعدت فى تشكيل السياسة الخارجية التركية المتهورة أخيرا فى الإقليم، لاسيما فى منطقة شرق المتوسط.

وكانت مصادقة الدولة العثمانية على معاهدة سيفر 1920 هى المسمار الأخير فى نعش تفككها وانهيارها، وتضمنت تلك المعاهدة التخلى عن جميع الأراضى الخاضعة للسيطرة العثمانية والتى يقطنها غير الناطقين باللغة التركية.

ونقلت الصحيفة عن نيكولاس دانفورث، المؤرخ لتركيا فى القرن العشرين قوله إن الغرب نسى معاهدة سيفر، لكن للمعاهدة إرث قوى فى تركيا، حيث ساعدت فى تغذية شكل من أشكال جنون العظمة القومية التى أطلق عليها بعض العلماء اسم «متلازمة سيفر».

وتعنى «متلازمة سيفر» اعتقاد فى تركيا بأن قوى خارجية تتآمر لتدمير الدولة التركية، وهى لا تزال عاملا مهما فى تحديد السياسة الخارجية التركية.

ورأت الصحيفة أنه من منطلق كراهية معاهدة سيفر، لعبت تركيا دورا نشطا بشكل متزايد فى شرق البحر المتوسط، ما جعلها فى عداء مع بلدان المنطقة، ولم يعد لديها تقريبا حلفاء فى المنطقة.