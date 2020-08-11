وكيل صحة الإسكندرية: الدفع بـ72 سيارة إسعاف باللجان الانتخابية

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية عن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات التابعة لها أثناء انتخابات مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء.

وقال الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إنه تم زيادة أعداد الأطقم الطبية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات مع توفير كميات مضاعفة من الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم والتأكيد على تواجد مديري المستشفيات أو نوابهم على مدار 24 ساعة.

وتابع وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن مرفق الإسعاف دفع بسبعين سيارة إسعاف لتتمركز بجوار المقار الانتخابية استعدادًا لأي طارئ.

وأضاف أن فني التمريض والفنيين الصحيين بالوحدات التابعة للمديرية يتواجدون بالمقارات الانتخابية لإجراء الفرز بقياس حرارة الناخبين قبل الدخول للجان باستخدام أجهزة القياس عن بعد ، كما وفرت المديرية كراسى متحركة بالمقار الانتخابية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن غرفة الطوارئ والأزمات منعقدة بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة من يوم الإثنين، وحتى انتهاء العملية الانتخابية.