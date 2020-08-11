كشف معهد الإحصاء التركي، أمس، عن ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 12.9%.

واشار المعهد إلي ارتفاع معدل البطالة غير الزراعية إلى 15.2 % بالتزامن مع ظهور أثر التوقف شبه التام لأنشطة الشركات الصناعية والزراعية على الاقتصاد.

وقالت صحيفة جمهورييت إنه على الرغم من الحظر الحكومي على تسريح العاملين في خضم جائحة كورونا، فإن معدل المشاركة في سوق العمل انخفض من 52.9 % إلى 47.6%.

من جهته، قال ولي أغبابا، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أن البيانات التي تعلن عنها هيئة الإحصاء التركية لا تعكس الحقيقة وإن العدد الفعلي للعاطلين عن العمل في تركيا يبلغ 17.7 مليون عاطل، فيما نفت حكومة الرئيس التركي رجب أردوغان هذه الأرقام ، مؤكدة أن الرقم لا يتجاوز الـ 4 ملايين.

وأشار الحزب المعارض إلى أن ذلك يعني تهديدا حقيقيا لاستقرار المجتمع، حيث تعد البطالة المتفشية في تركيا أحد أهم أسباب حالات الانتحار المتزايدة خلال الفترة الماضية، فضلا عن كونها المحرك الرئيسي لجرائم متعددة كالاحتيال والنصب، وهي أيضا جرائم قفزت معدلاتها في تركيا، لتصل لنحو 52%.