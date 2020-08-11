إصابة ضابط ومساعد شرطة بالإغماء أثناء تأمين انتخابات الشيوخ بالبحيرة

أصيب ضابط ومساعد شرطة، اليوم، بالإغماء أثناء تأمين اللجان بشبراخيت والمحمودية.



تلقت غرفة عمليات المحافظة، بلاغا من القوات المعينة بلجنة المعهد الأزهرى بفرنوى بمركز شبراخيت، بإصابة ضابط شرطة (نصر.د - 57 سنة)، مقيم أبو المطامير، بحالة إغماء وإعياء، وتم نقله لمستشفى شبراخيت المركزى وجارى تقديم الإسعافات الطبية له.



كما تلقت غرفة عمليات المحافظة، بلاغا من مستشفى المحمودية المركزى، بوصول مساعد شرطة (السيد.م.أ)، المعين لتأمين لجنة إدارة المحمودية التعليمية، إثر إصابته بهبوط بالدورة الدموية، وجارى تقديم الإسعافات الطبية له، وتحرير محضر بالواقعة وتم استبدالهما بآخرين.