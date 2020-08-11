شكري: تشكيل حكومة لبنانية تتولى إعادة إعمار بيروت أمر هام الآن

تلقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اتصالاً هاتفياً من سامح شكري وزير الخارجية؛ للبحث في آخر التطورات الراهنة بعد مأساة انفجار مرفأ بيروت.

ونقلًا عن فضائية «MTV» اللبنانية، مساء الثلاثاء، أكد «شكري» خلال الاتصال أن «المهم الآن تشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها إعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء الانفجار وإجراء الإصلاحات المطلوبة في الوقت نفسه لكي يخرج لبنان من كبوته الاقتصادية».

بدوره، شكر «جعجع»، وزير الخارجية على زيارته بيروت واهتمام مصر الدائم بلبنان

وأكد أن أنه «لطالما كان لحزب القوات اللبنانية مقاربة إيجابية للأمور بغض النظر عن الأشخاص المعنيين، وعلى سبيل المثال لا الحصر فهو تصرف بإيجابية تجاه الحكومة المستقيلة في الشهرين الأولين بعد نيلها الثقة إلى حين أظهرت الوقائع أنها ليست على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها خصوصاً في هذه الظروف بالذات».

وأوضح خلال الاتصال أن «حزب القوات اللبنانية لا يقارب المسائل انطلاقا من أفكار وأحكام مسبقة وإنما انطلاقا من الوقائع على الأرض»، مردفًا: «لذلك فإننا كحزب لدينا شكوك معلّلة في إمكانية نجاح أي حكومة في ظل استمرار وجود السلطة الحالية لذا سنستمر بالعمل من أجل الوصول إلى انتخابات نيابية مبكرة في أسرع وقت ممكن لاعتقادنا بأن هذا هو الطريق الوحيد لإحداث التغيير المنشود في البلاد وانطلاق عمليّة الإنقاذ الفعلية».

وتأتي زيارة سامح شكري إلى لبنان، بعد أسبوع واحد من حادث انفجار مرفأ بيروت؛ لإبداء الدعم والتضامن المصري مع لبنان في ظل الظروف التي يمر بها حاليًا.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 171 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.