الصين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت الصين، اليوم الثلاثاء، 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وذكرت السلطات الصحية أن هناك 13 حالة انتقلت فيها الإصابة محليا، والعدد الباقي لأشخاص قادمين من الخارج.
ولم تبلغ السلطات عن وفيات جديدة.