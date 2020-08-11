الصين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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مصور يضع كمامة في بكين يوم الأحد. تصوير: تينجشو وانغ - رويترز

سجلت الصين، اليوم الثلاثاء، 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت السلطات الصحية أن هناك 13 حالة انتقلت فيها الإصابة محليا، والعدد الباقي لأشخاص قادمين من الخارج.

ولم تبلغ السلطات عن وفيات جديدة.