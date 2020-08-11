وزير الرياضة يشارك في انتخابات مجلس الشيوخ

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2020.

وأدلي صبحي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تقام اليوم وغدًا، وذلك في لجنته الإنتخابية بمدرسة طبري بالشروق.

واطمئن صبحي على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعي، وعدم تكدس الناخبين خارج اللجان الانتخابية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن عملية التصويت هي واجب على كل شخص له حق التصويت، داعيًا الشباب للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت في الانتخابات، مطالبًا بضرورة المشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد.

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.