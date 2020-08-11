 الرئيس الألماني يلقي خطاب منح جائزة سلام لعالم هندي في فرانكفورت - بوابة الشروق
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الرئيس الألماني يلقي خطاب منح جائزة سلام لعالم هندي في فرانكفورت

الرئيس الالماني فرانك
الرئيس الالماني فرانك
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 5:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 5:24 م
أعلن اتحاد تجارة الكتب في ألمانيا اليوم الثلاثاء أن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير يعتزم إلقاء خطاب منح جائزة السلام الخاصة بالاتحاد هذا العام لعالم الاقتصاد الهندي الحائز على جائزة نوبل أمارتيا سين.

وأضاف الاتحاد أنه سيتم تكريم عالم الاقتصاد والفيلسوف الهندي ومنحه الجائزة في كنيسة القديس بول في فرانكفروت، غربي ألمانيا، في يوم 18 أكتوبر القادم.

يذكر أن سين ولد في مدينة شانتينيكيتان بالهند في عام 1933، ويعيش حاليا في كمبريدج بالولايات المتحدة الأمريكية، وحاز على جائزة نوبل للاقتصاد في 1998.

يشار إلى أن الاتحاد يمنح جائزة السلام هذه منذ عام 1950. واعتاد الاتحاد تسليم الجائزة في ختام معرض فرانكفورت للكتاب.

وتم تكريم المصور البرازيلي المعني بحماية البيئة سيباستياو سالجادو العام الماضي. وتبلغ قيمة الجائزة 25 ألف يورو.  ويتم عادة تكريم شخصيات ساهمت في تحقيق فكرة السلام في الأدب والعلوم والفن.

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