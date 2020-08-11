تونس تسارع باتخاذ خطوات احتياطية لتفادي كارثة مماثلة لمرفأ بيروت

سارعت الحكومة التونسية بالإعلان اليوم الثلاثاء عن اجراءات احتياطية لنقل المواد الخطرة وتخزينها في خطوة للوقاية من مخاطر حدوث انفجار مثل الذي هز مرفأ بيروت قبل أسبوع.

وشددت الحكومة عقب اجتماع لها على اتخاذ أقصى إجراءات اليقظة والحذر خلال خزن ونقل هذه المواد الخطرة و"تفادي كل الإشكاليات التي يمكن أن تحدث جراء الإهمال والتراخي".

وأوضحت في بيان أنها تولي "أهمية لموضوع التصرف ونقل المواد الخطرة وخزنها بالنظر لما حدث مؤخرا في الشقيقة لبنان بعد الانفجار الذي حدث في ميناء بيروت والذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة".

وعقب الانفجار الضخم في مرفأ بيروت والذي خلف العشرات من القتلى والآلاف من الجرحى ودمارا هائلا، طفت في تونس مقارنات بين البلدين بسبب البيروقراطية وتعطل الخدمات في الموانئ، مما عزز المخاوف الشعبية بشأن إمكانية حدوث أمر مماثل في البلاد.

وأعلنت الحكومة اليوم تكوين لجنة وطنية مكلفة بنقل وتخزين المواد الخطرة تضم كل المعنيين بهذا القطاع وتعد تقريرا في أجل ثلاثة أسابيع.

وشدد البيان الحكومي على "ضرورة انتهاج الصرامة واليقظة في انفاذ القانون في هذا المجال ومراقبة مدى مطابقة المعايير المعتمدة في إجراءات التأمين وإسناد الرخص للنقل والتخزين والاستغلال".