القضاء العسكري الجزائري يتهم 3 عسكريين بالخيانة العظمى

وجه القضاء العسكري الجزائري، تهم بالخيانة العظمى لثلاثة عسكريين بينهم العميد المتقاعد الغالي بلقصير، القائد الأسبق لجهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن مدير القضاء العسكري يحيط الرأي العام "بالمتابعة القضائية من طرف النيابة العسكرية بولاية البليدة ( جنوبي العاصمة الجزائرية) من أجل تهم الخيانة العظمى في حق كل من المساعد الأول المتقاعد بونويرة قرميط، والرائد درويش هشام والعميد المتقاعد بلقصير غالي".

وأوضحت الوزارة أن تهم الخيانة العظمى تتمثل في "الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية".

كما كشفت أن قاضي التحقيق العسكري بالبليدة وضع المتهمين بونويرة قرميط، ودرويش هشام، الحبس المؤقت بموجب أمر إيداع لدى المؤسسة العقابية العسكرية بالبليدة، كما أصدر أمرا بالقبض ضد المتهم بلقصير غالي.