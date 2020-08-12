 الخارجية الألمانية تحذر من السفر إلى مدريد وبر إسبانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الخارجية الألمانية تحذر من السفر إلى مدريد وبر إسبانيا

الخارجية الألمانية
الخارجية الألمانية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 11:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 11:21 م

حذرت وزارة الخارجية الألمانية، مساء اليوم الثلاثاء، من السفر إلى العاصمة الإسبانية مدريد وإلى بر إسبانيا بسبب جائحة كورونا، وارجعت ذلك إلى "الارتفاع المجدد لأعداد الإصابة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك