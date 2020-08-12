الخارجية الألمانية تحذر من السفر إلى مدريد وبر إسبانيا

حذرت وزارة الخارجية الألمانية، مساء اليوم الثلاثاء، من السفر إلى العاصمة الإسبانية مدريد وإلى بر إسبانيا بسبب جائحة كورونا، وارجعت ذلك إلى "الارتفاع المجدد لأعداد الإصابة".