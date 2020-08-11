ترامب: لاعبو دوري كرة السلة الأمريكي أشرار وأغبياء للغاية

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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (بي إن ايه) بأنهم أشرار وأغبياء.

جاء ذلك في مقابلة أجراها ترامب - 74 عاما، اليوم الثلاثاء، مع محطة "فوكس سبورتس راديو" الإذاعية الأمريكية.

وجاءت تصريحات ترامب ردا على انتقادات من الدوري لتصريحات له عن الاحتجاجات المناوئة للعنصرية والجثو على الركبة أثناء السلام الوطني التي ادعى أنه لا يفهمها على الإطلاق.

وأضاف ترامب أنه لم يتفاجأ بالأمر "لأن بعض اللاعبين أشرار جدا جدا، وأغبياء جدا بصراحة".

وادعى ترامب مجددا أن نسبة المشاهدة لأقوى دوري سلة في العالم تراجعت بسبب الاحتجاجات وأن دوري (إن بي ايه) يمر "بصعوبات كبيرة".

ووفقا لأحدث استطلاع لبرنامج "سبورتس ميديا ووتش"، فقد تراجعت نسب المشاهدة لدوري (إن بي ايه) في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة نحو 4% مقارنة بالنسب المعتادة.

غير أن نسب المشاهدة ستكون أكبر بـ 11% من مستواها المعتاد قبل التوقف بسبب كورونا، وذلك في حال اقتصرت المقارنة على المباريات في أفضل أوقات الإذاعة في المساء.

وانتقد ترامب أيضا دوري البيسبول الأمريكي لكنه أشاد بدوري الهوكي لأن اللاعبين لم يجثو على ركبهم " وقد فعلوا ذلك على نحو جيد للغاية وفقا لفهمي".

غير أن لاعبين في دوري الهوكي جثو على ركبهم خلال عزف السلام الوطني لكن عددهم ليس بالأغلبية الساحقة كما هو الحال بين لاعبي دوري كرة السلة.