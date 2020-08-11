رئيس بعثة الجامعة العربية يبحث مع رئيس «الأعلى للإعلام» متابعة انتخابات مجلس الشيوخ

التقى السفير أحمد رشيد خطابي رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ والوفد المرافق، اليوم الثلاثاء مع كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث جرى التباحث حول متابعة انتخابات مجلس الشيوخ.



واستعرض جبر دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في انتخابات مجلس الشيوخ، موضحاً أن المجلس كان حريصاً على تأهيل الجسم الإعلامي لتغطية هذا الاستحقاق من خلال تنظيم ورشة عمل موسعة بالتعاون الوثيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لفائدة الإعلاميين والصحفيين المنتمين لمختلف المؤسسات المعنية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على ضوابط وقواعد التغطية الإعلامية.



وشرح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصلاحيات والاختصاصات التي تدخل ضمن نطاق عمله، والتي يأتي من ضمنها بصفة خاصة وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، ووضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء المهني.



بدوره، أكد السفير أحمد رشيد خطابي على الدور المحوري للإعلام في هذه الانتخابات باعتباره الوسيلة الرئيسية لاطلاع الناخبين على البرامج الانتخابية للمرشحين، مشيراً إلى الجهود المبذولة لترسيخ المهام النبيلة لوسائل الإعلام في تعبئة الرأي العام وتوعية المواطنين بالأبعاد الوطنية لهذا الاستحقاق.