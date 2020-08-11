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أشاد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للوداد المغربي بالفوز الذي حققه الفريق على حساب أولمبيك خريبكة، في الدوري المغربي.

وأكد أن فريقه كان بحاجة للانتصار أمام خريبكة كي يصالح جماهيره بعد فشله في الفوز أمام مولودية وجدة ونهضة بركان.

واستعاد الوداد البيضاوي نغمة الانتصار، بعد تجاوزه عقبة أولمبيك خريبكة بنتيجة 3 ـ 2، في الجولة الـ21 بالدوري المغربي.

وقال جاريدو في تصريحات بعد المباراة: «كنا بحاجة لتحقيق الانتصار في هذه المباراة تحديدًا من أجل مصالحة جماهيرنا الغاضبة وهو ما تحقق بالفعل».

وأضاف المدرب الإسباني: «كانت مباراة صعبة عكس ما توقعه البعض والانتصار سيعيد الهدوء للفريق».

وأتم: «اللاعبون اجتهدوا في بعض الفترات ومازال ينتظرنا عمل كبير كي نصل لأفضل مستوياتنا، وهذا ما لمسته تحديدا في هذه المباراة وهي الثالثة لنا بعد التوقف".