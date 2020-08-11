المؤتمر: ثقتنا كبيرة فى المشاركة الإيجابية للمصريين فى انتخابات الشيوخ

ناشد النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر الشعب المصرى العظيم النزول لصناديق الاقتراع والمشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية لمجلس الشيوخ اليوم وغداً داخل مصر.

ووجه الشريف فى بيان له اليوم، التحية للدور المهم والناجح الذى قامت به السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج فى تقديم جميع التيسيرات للمصريين بالخارج وبمختلف دول العالم للمشاركة فى هذه الانتخاب وهو ماكان له آثاره الكبيرة فى مشاركة المصريين بالخارج من مختلف دول العالم فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وأعرب عن ثقته التامة فى حرص جموع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية على المشاركة والتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والتمكن من اختيار الأفضل والوصول به لمجلس الشيوخ مؤكدا أن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله حرص الشعب المصرى على المشاركة الحقيقية والفعالة فى جميع الاستحقاقات السياسية سواء الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاء على التعديلات الدستورية وانتخابات مجلسى النواب و الشيوخ.

ووجه الشريف كل التحية والتقدير لجميع القيادات والمسئولين بالهيئة الوطنية للانتخابات لحرصهم على اتخاذ جميع التدابير الوقائية لعملية الاقتراع ومنها تعقيم اللجان وإلزام كافة أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامة وتفعيل المسافات الآمنة بين الناخبين بعضهم مؤكدا أن المشرع الدستورى أحسن صنعا عندما جعل جميع الانتخابات والاستفتاءات من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات.