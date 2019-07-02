تقرير حقوقي: مداهمة 638 منزلا واعتقال 769 شخصا بينهم أطفال في تركيا خلال الأشهر الستة الماضية

كشف تقرير لجمعية حقوق الإنسان في تركيا، أنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2020 ، تم اعتقال 769 شخصًا، بينهم 16 طفلاً ، وتم مداهمة 638 منزلًا ومكانًا للعمل.

وقدم فرع جمعية حقوق الإنسان في ديار بكر (İHD) تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شرق وجنوب شرق الأناضول للأشهر الستة الأولى من عام 2020".

و تمت مشاركة التقرير المُعد مع الجمهور في مؤتمر صحفي عقد في مبنى الجمعية، وحضر الاجتماع الرئيس المشارك للهيئة الحقوقية ريشان باتراي سامان ، والممثل الإقليمي عبد السلام إينسورين ، ورئيس فرع ديار بكر عبد الله زيتون ، والمديرين التنفيذيين في الفرع إركان يلماز وياكوب جوفين.

وقال الرئيس المشارك للهيئة إنه بسبب الإصرار على السياسات الاستبدادية القائمة على العنف والصراع في المنطقة فيما يتعلق بالقضية الكردية ، فإننا نواجه صورة مروعة للصراع الذي يؤثر بعمق على الحياة الاجتماعية.

وأضاف باتاراي أن انتهاكات حقوق الإنسان تتصاعد مع تأثير بيئة الصراع ، واستشهد بالانتهاكات التي طالت العديد من الفئات مثل التعذيب وسوء المعاملة والتدخلات ضد الحق في التجمع والتظاهر ، وحرية الفكر والتعبير ، وحرية الصحافة ، والعنف ضد النساء والأطفال ، وخسائر في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وفي إشارة إلى أن القضاء التركي فقد حياده ، قال باتاراي إنه خلال الفترة الأخيرة ، تم اعتقال سياسيين وناشطات بتهم مثل "الانتماء إلى منظمة إرهابية" أو "مساعدة تنظيم إرهابي عن علم وإرادة" أو "عمل دعاية لمنظمة إرهابية".

كما ذكر باتاراي أن هناك زيادة ملحوظة في العنف الأسري ضد المرأة في شهري مارس وأبريل الماضيين، في وقت الحجر الصحي الذي فرض لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد . وقال باتراي: "مع زيادة مدة البقاء في المنزل وإطلاق سراح المجرمين نتيجة للتغييرات التي أدخلت على قانون الإفراج المبكر ، زادت أيضًا معدلات تعرض النساء للعنف، مع عدم وجود آليات حماية بديلة.

ونوه إلى أن ذلك يأتي فيما بدأت مناقشات بشأن إلغاء اتفاقية إسطنبول التي تم توقيعها مع المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان لمنع العنف الأسري ضد المرأة، مشيرا إلى أن "الانسحاب يعد موافقة على العنف ضد المرأة وقتلها".