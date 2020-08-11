محكمة شرعية تحكم على مغني في نيجيريا بالإعدام بتهمة التجديف

أصدرت محكمة شرعية في كانو بشمال نيجيريا، الاثنين، حكما بالإعدام شنقا على مغني شاب بتهمة التجديف ضد النبي محمد، حسبما قال مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال إسماعيلا نا أبا آفاق الله الأمين العام التنفيذي لمجلس الرقابة في ولاية كانو لوكالة الأنباء الألمانية "لقد غنى أغنية أهان فيها النبي. وأدانته المحكمة وحكمت عليه بالإعدام".

وتردد إن المدان يحيى شريف /22 عاما/ وزع الأغنية عبر واتساب في مارس. ولم يتضح ما الذي ينتهك قانون التجديف المحلي في كلمات الأغاني. ويمكن للمتهم المدان استئناف الحكم.

وقال آفاق الله الذي يوافق مجلسه على الموسيقى والأفلام التي توزع في ولاية كانو، إن هناك قوانين صارمة في المنطقة ضد التجديف تهدف إلى منع العنف الديني.

وأضاف آفاق الله "من الضروري تطبيق القوانين الصارمة في (جرائم) التجديف لأنه يمكن أن يؤدي إلى انهيار القانون والنظام مع ما ينتج عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات".

وأحرق متظاهرون غاضبون منزل عائلة المطرب بعد تداول الأغنية.

يذكر أن كانو هي إحدى الولايات في شمال نيجيريا التي تطبق الشريعة الإسلامية.