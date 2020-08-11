محافظ الجيزة: نوفر وسائل المواصلات لنقل المواطنين للجان انتخابات مجلس الشيوخ

قال أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تضم 1046 لجنة انتخابية، و536 مقرا انتخابيا، مؤكدًا جاهزيتها بالكامل.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن المواطنين توافدوا على اللجان للإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى اهتمام المواطنين في القرى بالإدلاء بأصواتهم.

وذكر أن هناك ثلاث حالات طلبوا توفير وسائل مواصلات لنقلهم للجان الانتخابية، مؤكدًا أن المحافظة توفر وسائل المواصلات في جميع الأحياء والمناطق بالمحافظة.

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمختلف المحافظات المصرية، في اليوم الأول من أيام الاقتراع.

ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، وتجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.