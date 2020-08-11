الجزائر تدين هجوما على سياح فرنسيين في النيجر

أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف، أول أمس الأحد، مدنيين بجنوب النيجر، بينهم سياح فرنسيون، معربة عن تضامنها التام مع حكومة وشعب هذا البلد الجار.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الاثنين: "تدين الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس مدنيين في منطقة كوري في جنوب جمهورية النيجر، معربة عن تضامنها التام مع الحكومة والشعب النيجريين وعن خالص تعازيها لعائلات ضحايا هذا العمل الإرهابي الشنيع".

وجدد ذات المصدر عزم الجزائر " الراسخ على مكافحة الإرهاب ودعم المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى اجتثاث هذه الآفة ودحرها".

وذكرت تقارير إخبارية أن جيش النيجر اطلق عملية بحث بإسناد من القوات الجوية الفرنسية لـ"القبض على ما على من يقفون وراء هذه الأعمال الدنيئة وتعزيز الأمن في المنطقة".

وقتل 6 سياح فرنسيين إضافة إلى سائقهم ودليلهم صباح أمس الأحد بمنطقة كةوريه جنوب شرق نيامي عاصمة النيجر، في هجوم نفذه معتدون كانوا على متن دراجات نارية، بحسب مراجع إعلامية.