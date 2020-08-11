«عمليات القضاة» تتوجه بـ3 مطالب لتسهيل مهمة رؤساء لجان انتخابات الشيوخ

تابعت غرفة العمليات المشكلة بنادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي، انتظام القضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في اليوم الأول لها داخل البلاد، ومباشرتهم فتح اللجان والبدء في عملية التصويت.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، إن الغرفة تلقت شكوى من بعض رؤساء اللجان الفرعية بعدم مناسبة بعض مقار اللجان وجاهزيتها لسير العملية الانتخابية لأدائهم ودورهم في الاشراف عليها على الوجه الأكمل، والذي يستمر لأكثر من ١٢ ساعة متواصلة على مدار يومين.

وطالب نادي القضاة القائمين على تنظيم العملية الانتخابية، ونظراً لعدم إمكانية تغيير تلك اللجان، بضرورة مراجعتها والعمل على تهيئتها لاستمرار العملية الانتخابية بشكل مقبول، وعلى القضاة إخطار اللجان العامة التابعين لها بملاحظاتهم في هذا الشأن.

كما طالبت الغرفة من القائمين على تنظيم العملية الانتخابية بأخذ تخوف القضاة المشرفين من الزحام باللجان العامة وقت التسليم غدًا، نظرا لقلة عددها الملحوظ عن الاستحقاقات الانتخابية السابقة وأخذ ملاحظاتهم ومقترحاتهم فى هذا الشأن، وكذا في شأن توفير وسائل لنقل دفاتر الأصوات المتبقية إلى اللجان العامة بعين الاعتبار حرصاً على سلامة جميع المشاركين.

وتوجه مجلس إدارة نادي القضاة، جزيل الامتنان والتقدير للقضاة المنوط بهم الإشراف على العملية الانتخابية في ربوع مصر على جهدهم الكبير للاضطلاع بهذه الرسالة في هذه الظروف وحراستهم وعي المواطنين وتحملهم كل الصعاب لأداء واجبهم الوطني بكل تجرد وأمانة.