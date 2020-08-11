 منافس الأهلي.. أزمة الدفاع تجبر الوداد على العودة لمفاوضات الناهيري - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 2:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

منافس الأهلي.. أزمة الدفاع تجبر الوداد على العودة لمفاوضات الناهيري

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 1:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 1:57 م

أجبرت الإصابات المتعددة في خط دفاع الوداد المغربي، إدارة الفريق، على العودة للمفاوضات مع محمد الناهيري، الظهير الأيمن للوداد، والذي انقطع عن التدريبات والمشاركة مع الفريق، منذ فترة كورونا بعد خلافات حول تجديد تعاقده.

وقالت تقارير مغربية إن سعيد الناصيري رئيس الوداد المغربي سيعقد اجتماعًا مع محمد ناهيري مدافع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة من أجل إنهاء أزمته مع النادي.

وكانت أزمة قد نشبت بين الوداد وناهيري بسبب رفض الأخير تجديد عقده وطلب الحصول على راتب ضخم من أجل الموافقة على البقاء في النادي.

ووفقًا لموقع «le 360 sport» المغربي فإن الخلل الكبير الذي ظهر في خط دفاع الوداد الرياضي خلال المواجهات الأخيرة، والإصابات العديدة أجبرت مسؤولي الفريق الأحمر على تجديد المفاوضات مع ناهيري، من أجل تأمين عودته للفريق خلال المباريات المقبلة.

ويواصل ناهيري تدريباته بشكل منفرد، ويرفض العودة إلى صفوف الوداد، إلا بعد الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الوداد.

الجدير بالذكر أن الوداد سيستضيف الأهلي أحد أيام 25 أو 26 سبتمبر المقبل ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، على أن تقام مباراة الإياب أحد يومي 2 أو 3 أكتوبر المقبل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك