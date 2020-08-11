أجبرت الإصابات المتعددة في خط دفاع الوداد المغربي، إدارة الفريق، على العودة للمفاوضات مع محمد الناهيري، الظهير الأيمن للوداد، والذي انقطع عن التدريبات والمشاركة مع الفريق، منذ فترة كورونا بعد خلافات حول تجديد تعاقده.

وقالت تقارير مغربية إن سعيد الناصيري رئيس الوداد المغربي سيعقد اجتماعًا مع محمد ناهيري مدافع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة من أجل إنهاء أزمته مع النادي.

وكانت أزمة قد نشبت بين الوداد وناهيري بسبب رفض الأخير تجديد عقده وطلب الحصول على راتب ضخم من أجل الموافقة على البقاء في النادي.

ووفقًا لموقع «le 360 sport» المغربي فإن الخلل الكبير الذي ظهر في خط دفاع الوداد الرياضي خلال المواجهات الأخيرة، والإصابات العديدة أجبرت مسؤولي الفريق الأحمر على تجديد المفاوضات مع ناهيري، من أجل تأمين عودته للفريق خلال المباريات المقبلة.

ويواصل ناهيري تدريباته بشكل منفرد، ويرفض العودة إلى صفوف الوداد، إلا بعد الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الوداد.

الجدير بالذكر أن الوداد سيستضيف الأهلي أحد أيام 25 أو 26 سبتمبر المقبل ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، على أن تقام مباراة الإياب أحد يومي 2 أو 3 أكتوبر المقبل.