تدهور الحالة الصحية للرئيس الهندي السابق بعد خضوعه لعملية جراحية

أفادت الإذاعة الهندية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الهندي السابق براناب موخرجي، المصاب بفيروس كورونا، في حالة حرجة بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة جلطة دموية في دماغه.



وكشف راديو عموم الهند التابع للدولة، أنه تم وضع "موخرجي"، 84 عاما، على جهاز التنفس الاصطناعي في مستشفى البحوث والإحالة العسكري في نيودلهي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.



وتم إدخاله المستشفى أمس الاثنين عندما كشفت الفحوصات عن جلطة كبيرة في المخ، وأجريت له عملية جراحية طارئة لإنقاذ حياته.



وأعلن "موخرجي"، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أمس الاثنين، إصابته بفيروس كورونا بعد وصوله إلى المستشفى، وطالب كل من خالطه الأسبوع الماضي بعزل أنفسهم والخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس.



وتولى الرئيس الهندي السابق، وهو شخصية خدمت لفترة طويلة في حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض، رئاسة الهند بين عامي 2012 و2017، كما شغل مناصب رئيسية في الحكومة الهندية خلال حياته المهنية في السياسة التي امتدت لخمسة عقود.