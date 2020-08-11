«صحة مطروح»: نشر 132 عنصرا طبيا أمام مراكز انتخابات مجلس الشيوخ

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم نشر فرق طبية مكونة من 132 ممرضًا ومراقبًا صحيًا أمام جميع مراكز الاقتراع الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، لرصد وتلقي أية إصابات بفيروس كورونا الوبائي "كوفيد19".

وأكد وكيل وزارة صحة مطروح، أنه تم إعلان حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة منذ مساء أمس الإثنين، مع إلغاء جميع إجازات الأطباء والتأكد من تواجدهم داخل المستفيات والمراكز الطبية.

ومن المقرر أن ترصد الفرق الطبية المنتشرة أمام لجان الانتخابات، أية حالة تعاني من أعراض الإصابة بفيروس كورونا من خلال قياس درجة الحرارة، وتلقي الشكاوي أو طلب النصح والإرشاد بواسطة عناصر الطب الوقائي.