 المؤشر نيكي يرتفع 0.79 في بداية التعاملات في طوكيو - بوابة الشروق
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المؤشر نيكي يرتفع 0.79 في بداية التعاملات في طوكيو

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 9 مارس 2020. تصوير: إدجار جاريدو - رويترز.
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 9 مارس 2020. تصوير: إدجار جاريدو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر في: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 3:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 3:50 ص

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.

وزاد نيكي 0.79 في المئة إلى 22505.51 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.93 في المئة إلى 1561.16 نقطة.


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