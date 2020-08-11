بوليفيا تسعى للحصول على دعم دولي لرفع المتاريس من الطرق

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دعت وزيرة خارجية بوليفيا كارين لونجاريك، الاثنين، إلى تقديم الدعم الدولي في رفع المتاريس من الطرق التي تهدد بترك مرضى جائحة فيروس كورونا بدون إمدادات الأكسجين الحيوية وترك المدن بلا غذاء.

وقالت لونجاريك في الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومنظمات أخرى والتي نقلتها وكالة الأنباء الوطنية "إيه بي آي"، إن الوضع " ازداد سوءا بشكل كبير .. ووصل إلى مستويات يصعب تحملها" .

وأغلق النقابيون ومؤيدو المعارضة الطرق فى جميع انحاء البلاد لمدة أسبوع .

ويعارض المتظاهرون المقربون من الرئيس السابق إيفو موراليس قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات العامة إلى 18 أكتوبر بسبب هذه الجائحة. ويطالبون بإجراء الانتخابات في التاريخ الأصلي وهو 6 سبتمبر .

وقالت لونجاريك إن إغلاق الطرق بالمتاريس أدى بالفعل إلى وفاة مرضى كوفيد-19 بسبب نقص إمدادات الأكسجين، وقد نقلت وزارة الدفاع بعض الإمدادات الطبية عن طريق الجو.