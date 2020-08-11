 أدهم سليمان يستعد لطرح أغنية «وعد الحر» - بوابة الشروق
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أدهم سليمان يستعد لطرح أغنية «وعد الحر»

محمد عباس
نشر في: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 5:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 5:00 م

يستعد المطرب الشاب أدهم سليمان لطرح فيديو كليب أغنية جديدة في الفترة القادمة، وتحمل اسم «وعد الحر» من كلماته وألحانه، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب».

ونشر أدهم سليمان عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، صورة من كليب الأغنية، معلقا: «وعد الحر.. قريبا».

يذكر أن أدهم سليمان طرح قبل شهرين «الشهيد منسي»، تزامنا مع عرض مسلسل «الإختيار» بالموسم الرمضاني 2020، الذي يجسد قصة حياتة الشهيد أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة بسيناء، والذي استشهد بكمين مربع البرث، بعد هجوم غادر من الجماعات الإرهابية، وهو بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

 

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