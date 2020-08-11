القضاء الإيراني يعلن اعتقال 5 بتهمة التخابر لصالح إسرائيل ودول غربية

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي اليوم الثلاثاء اعتقال خمسة أشخاص بتهمة التخابر لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، من بينها الاستخبارات الإسرائيلية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول :"تم اعتقال خمسة أشخاص في وزارة الخارجية والصناعة وشركات تصنيع قطع غيار ومساندة في مجال الطاقة ووزارة الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية"، مشيرا إلى أن من بينهم جمشيد شارمهد زعيم منظمة "تندر"، التي تتخذ من كاليفورنيا بالولايات المتحدة مقرا لها. وكانت الاستخبارات الإيرانية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري توقيفه.

ويعتقد أن حركة تندر هي الذراع العسكري لمجموعة مؤيدة للحكم الملكى تسمى مجلس مملكة إيران. وتقول إيران إن الحركة متورطة في هجوم على مسجد في شيراز جنوبى إيران عام 2008 أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 200 آخرين.

وقد يواجه شارمهد عقوبة الإعدام إذا ما تمت إدانته.

وقال إسماعيلي إنه صدر مؤخرا حكمان بالسجن بعشر سنوات بحق شخصين بتهمة التخابر، أحدهما كان یشغل منصب أمين عام جمعية الصداقة النمساوية الإيرانية. وأضاف أنه كان مرتبطا بأجهزة الاستخبارات الألمانية والإسرائيلية، وشارك في جمع معلومات مختلفة في مختلف المجالات بما في ذلك المشاريع العسكرية والنووية والطبية.

أما المحكوم الثاني، فقال المتحدث إنه باع معلومات لبريطانيا في مختلف المجالات الحساسة وحاول تجنيد بعض المسؤولين للمشاركة في التجسس.