كم تبلغ ثروة مؤسس فيسبوك؟

قال مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، إن ثروته الشخصية ارتفعت إلى 100 مليار دولار أمريكي في أعقاب إطلاق ميزة الصيغة القصيرة للفيديوهات الجديدة.

والأربعاء، أعلن فيسبوك عن إطلاق إنستاغرام ريلز، الذي ينافس التطبيق الصيني تيك توك المثير للجدل.

وارتفعت أسهم فيسبوك أكثر من 6 في المئة الخميس. ويملك زوكربيرغ نسبة 13 في المئة من أسهم الشركة.

وينضم زوكربيرغ إلى مؤسس أمازون، جيف بيزوس، ومؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، في النادي الخاص بالأغنياء الذين تتجاوز ثرواتهم مليار دولار والمعروف باسم "سانتيبليونير كلب".

وسُلِّطَت الأضواء على مالكي شركات التكنولوجيا العملاقة مؤخرا في ظل استمرار حجم وقوة هذه الشركات المملوكة لهم وثرواتها في النمو.

وتعد شركات فيسبوك، وأمازون، وآبل، وغوغل من ضمن أكبر الشركات التي استفادت من الإغلاق العام بسبب تفشي فيروس كورونا والقيود المفروضة في ظل إقبال الناس على التسوق، ومشاهدة وسائل الترفيه وممارسة التواصل الاجتماعي في الإنترنت.

وقال موقع بلومبيرغ الأمريكي إن زوكربيرغ حقق ثروة شخصية بقيمة 22 مليار دولار هذه السنة، في حين نمت ثروة بيزوس بأكثر من 75 مليار دولار.

الأمر التنفيذي بشأن حظر تطبيق تيك توك

وتعمل الصيغة القصيرة لميزة الفيديو ريلز، التي يُنظر إليها على أنها منافس للمنصة الصينية تيك توك المثيرة للجدل، داخل تطبيق إنستاغرام لتبادل الصور المملوك لفيسبوك.

ولم يكن بالإمكان إطلاق هذه الميزة في وقت أفضل بالنسبة إلى زوكربيرغ في ظل إصدار الرئيس الأمريكي، في وقت متأخر الخميس، أمرا تنفيذيا للتعامل مع ما أطلق عليه ترامب "تهديدا" يشكله تطبيق تيك توك على الولايات المتحدة.

وتعرض من يُطلق عليهم عمالقة التكنولوجيا، بمن فيهم زوكربيرغ، إلى تدقيق متزايد من طرف المشرعين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن مزاعم بأن قوة وتأثير هذه الشركات أضحى خارج نطاق السيطرة.

وتملك شركات التكنولوجية العملاقة الخمس في الولايات المتحدة حاليا، وهي آبل، وأمازون، وألفابيت، وفيسبوك، ومايكروسوفت، قيمة سوقية تعادل نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

ضريبة الثروة

وكشف عضو مجلس الشيوخ والمرشح الرئاسي السابق، بيرني ساندرز، هذا الأسبوع خطة لفرض ضرائب على ما أطلق عليه "مكاسب الثروة الفاحشة" التي راكمها الملياردرات خلال وباء فيروس كورونا.

وكان من شأن "قانون إلزام الملياردير بالدفع"، فرض ضريبة بقيمة 60 في المئة من الزيادة في صافي ثروة المليارديرات من بداية الوباء وحتى نهاية السنة.

ويقترح ساندرز أن تذهب ضريبة الدخل المكتسبة إلى تغطية نفقات العناية الصحية الخاصة بالأمريكيين الذين لا يملكون قيمة هذه النفقات.

وقال زوكربيرغ سابقا إنه يخطط للتنازل عن 99 في المئة من أسهم فيسبوك خلال مشوار حياته لصالح المؤسسة الخيرية التي أنشأها برفقة زوجته بريسيلا تشان.