رجل عار في برلين يطارد خنزيرا سرق حقيبته الثمينة

في واحدة من الحوادث الغريبة من نوعها جداً، سرق خنزير بري حقيبة رجل كان يستمتع بحمام شمس في العاصمة الألمانية برلين. الرجل ركض عارياً وراء الخنزيز البري، فيما لم يستطع بعض الناس إخفاء ضحكاتهم.

مع موجة الحر الشديدة، التي تجتاح هذه الأيام أرجاء متفرقة من القارة الأوروبية، توجه رجل إلى بحيرة في العاصمة الألمانية برلين هرباً من شدة الحر، ومن أجل الاستمتاع بمياه بحيرة "تويفل زيه" الجميلة.

وبالفعل، استلقى الرجل عارياً بالقرب من شاطئ البحيرة، ووضع أمتعته بجانبه ثم أغمض عينيه في محاولة منه لأخذ حمام شمس صيفي مميز. إلا أن ما لم يدركه الرجل أنه سيتحول إلى هدف لضيف غير متوقع بالمرة.

فقد ذكرت مجلة "دير شبيغل" أن خنزيراً برياً سرق حقيبة الرجل، وأضافت أن الرجل جرى عارياً خلف الخنزيز في محاولة منه لإمساكه واستعادة حقيبته.

وأوضحت "دير شبيغل" أن الخنزير كان يبحث على ما يبدو على طعام يسد به رمقه، حيث اعتادت الخنازير البرية على البحث عن الطعام في الأكياس البلاستيكة وغيرها من الأشياء، التي يتركها بعض الناس ليلاً عند مغادرتهم للبحيرة.

وركض الرجل العاري بأقصى سرعته وراء الخنزيز، الذي كان يحمل حقيبة الرجل الصفراء وبداخلها جهاز كمبيوتر محمول، فيما لم يستطع بعض الناس إخفاء ضحكاتهم ودهشتهم في نفس الوقت.

والتقطت سيدة كانت حاضرة لحظة وقوع السرقة، مجموعة من الصور للرجل، وهو يركض عارياً وراء الخنزير، والذي كان يتجه بالحقيبة إلى الغابة في محاولة للانفراد بها.



وقالت السيدة إنها طلبت الإذن من الرجل، من أجل نشر صوره على حسابها الخاص في تطبيق "إنستغرام"، مشيرة إلى أن الرجل ضحك عندما شاهد الصور، وأعطاها الإذن لنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي نفس السياق، أفادت صحيفة "برلينر تسايتونغ" أن الصور المُلتقطة للرجل العاري حظيت بتفاعل كبير للغاية وفي وقت وجيز. وأضافت نقلاً عن السيدة التي التقطت الصور قولها "بعد عودة الرجل من الغابة، صفقنا له جميعاً".