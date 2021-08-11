كورونا تخترق آخر معاقل جنوب شرق آسيا في بروناي وتيمور الشرقية

فرضت السلطات في بروناي إغلاقًا لمدة أسبوعين لاحتواء تفشي كوفيد-19 بعد أن كانت قد أنهت 457 يومًا دون حالة إصابة واحدة بالفيروس.

وذكرت دورية "ذا دبلومات" المتخصصة في الشئون الآسيوية أن السلطات الصحية في بروناي أبلغت، في أحدث حصيلة لها، عن ظهور 42 حالة إصابة جديدة بكورونا، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بداية الوباء، وذلك بعد يومين من اكتشاف سبع حالات إصابة جديدة شوهت الصفحة النظيفة للبلاد.

وكانت السلطنة الصغيرة الغنية بالنفط، والمحاطة بولاية ساراواك الماليزية في جزيرة بورنيو، بمثابة قصة نجاح عالمية للتعامل مع كوفيد، حيث سجلت ما يزيد قليلا عن 400 حالة إصابة وثلاث وفيات فقط منذ بداية الوباء. وحققت بروناي ذلك من خلال وضع قواعد صارمة للحجر الصحي للمسافرين الوافدين.

واعتبارًا من 7 أغسطس، تلقى 34% فقط من سكان بروناي جرعة واحدة على الأقل من اللقاح وأقل من 10% حصلوا على اللقاحين، وهو رقم صغير مفاجئ بالنسبة لتلك الدولة الغنية.

وقال وزير الصحة محمد إيشام جعفر، في تصريحات صحفية، إن مصادر العديد من حالات التفشي الأخيرة لا تزال غير معروفة بالمقارنة مع تفشي العام الماضي، إلا أن أضعف سلسلة تأتي بشكل رئيسي من طرق التهريب والقادمين من المطار إلى الفنادق".

ويعتبر عدد سكان بروناي صغير نسبيًا حيث يبلغ 450 ألف نسمة، وقد ساعدت إدارتها المركزية السلطات الصحية على تتبع حالات تفشي المرض واحتوته بنجاح حتى الآن.

وعلى الرغم من أنه لم يتم التأكد بعد من أن التفشي الحديث للوباء في بروناي جاء نتيجة لمتغير دلتا الأكثر عدوى الذي يعيث الفوضى في أجزاء أخرى من جنوب شرق آسيا، فقد أرسلت وزارة الصحة عينات إلى سنغافورة للاختبار.

وأعلن جعفر عن قيود جديدة تشمل منع السكان من مغادرة منازلهم دون سبب وجيه، بينما سيُطلب من الموظفين غير الأساسيين العمل من المنزل. كما تم حظر التجمعات العامة، باستثناء الجنازات للوفيات غير الناجمة عن فيروس كورونا، وأُغلقت المساجد والمدارس.

وجاء إغلاق بروناي في الوقت الذي أبلغت فيه جارتها تيمور الشرقية عن اكتشاف أول حالة إصابة بسلالة متغير دلتا، مما أثار مخاوف من أن تجتاح الدولة موجة من الإصابات تشبه الموجة التي تمزق إندونيسيا المجاورة لها.

ووجد التسلسل الجيني، الذي أجراه معهد دوهرتي الأسترالي للعدوى والمناعة، في أوائل أغسطس الجاري أنه من بين 27 عينة مأخوذة من أشخاص مصابين بكوفيد-19 في منطقة إرميرا في تيمور الشرقية، كانت هناك 12 عينة مصابة بمتغير دلتا.

وسجلت تيمور الشرقية 11 ألف و579 حالة إصابة و28 حالة وفاة فقط منذ بداية الوباء، إلا أنها فرضت عددًا من عمليات الإغلاق العام الجاري من أجل منع انتشار الوباء مجددًا، حيث أعلنت وزارة الصحة منذ أيام أن وصول متغير دلتا "من المرجح أن يتسبب في زيادة كبيرة في أعداد حالات الإصابة الشديدة والوفيات".

ومع ارتفاع الحالات، تأمل الدولتان الآسيويتان في تجنب الموجة المدمرة من عدوى دلتا التي اجتاحت قصص نجاح هزيمة كوفيد في العديد من دول جنوب شرق آسيا مثل تايلاند وكمبوديا ولاوس وفيتنام، بينما يتفشى الفيروس بشكل خطير في ماليزيا وإندونيسيا، وبدأت الإصابات في التزايد مرة أخرى في الفلبين.