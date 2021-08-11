مذيعة جروب الماميز تكشف تفاصيل عرض نتيجة الثانوية العامة: مختلفة هذا العام

قالت الإعلامية ياسمين نور الدين، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تباشر حاليًّا العمل في المرحلة الأخيرة لإعلان نتيجة الثانوية العامة.

وأضافت خلال برنامجها "جروب الماميز" على شاشة "مدرستنا"، مساء الأربعاء، أن آلية عرض النتيجة هذا العام ستكون مختلفة ومتفقة مع نظام التقييم الجديد، مشيرة إلى أن الطالب سيعرف مستواه الحقيقي مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن الطالب سيعرف ترتيبه على مستوى الجمهورية في كل مادة، بمعنى أنه سيكون هناك أوائل للثانوية بشكل عام، وأوائل للمواد نفسها.

وأفادت بأن ظهور النتيجة بهذا الشكل، يعود إلى حرص الوزارة على قياس المؤشرات التي حقّقها نظام الأسئلة هذا العام، وإتاحة الفرصة أمام الطالب ليعرف مستواه في كل مادة.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد نفى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من منشورات عن مؤشرات نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة 2020-2021، مشيرا إلى تواصله مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تلك الأنباء.

وشددت الوزارة، على أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة شهادة الثانوية العامة بشكل رسمي خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، التي تستهدف إثارة القلق بينهم، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.